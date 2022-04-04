Для каких целей используется маткапитал в Башкирии

11:12, 04 апр 2022

Всего в Башкирии средства из материнского капитала в прошлом году использовали более 32 тысяч семей, сообщают специалисты Пенсионного фонда РФ.







Стало известно, что в Башкирии в 2021 году 32 256 семей использовали средства из материнского капитала. Так, в Пенсионном фонде РФ сообщили, что большая часть, а именно 25 538 семей, направили денежные средства на улучшение жилищных условий.



Далее, 4 331 семья выбрала — ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением второго ребенка. Направить денежные средства материнского капитала на получение образования решили 2 454 семьи, а на формирование накопительной части трудовой пенсии и на социальную адаптацию детей-инвалидов — 29 и 4 семьи соответственно.





Известно, что по России большая часть семей также использовала средства из маткапитала на услучшение жилищные условий — 741 657 из более чем 1,2 миллиона семей.





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