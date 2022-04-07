Погода в Башкирии 7 апреля 2022 года: мокрый снег
08:07, 07 апр 2022
Башгидрометцентр сообщил прогноз погоды на 7 и 8 апреля. В республике ожидается мокрый снег с дождем и отложение мокрого снега.
7 апреля в регионе пройдет мокрый снег и дождь. На проводах и деревьях прогнозируется отложение мокрого снега. Ветер будет южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем +4,+9°.
8 апреля без существенных осадков, ночью по северу республики небольшой мокрый снег. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -4,+1°, днем +6,+11°.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
gorobzor.ru
Читайте также
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 6 апреля 2022 года: гололед и мокрый снег с дождем
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 4 апреля 2022 года: мокрый снег с дождем
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 4 марта 2022 года: ожидается потепление
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 2 февраля 2022: мокрый снег и гололедица