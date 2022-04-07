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Погода в Башкирии 7 апреля 2022 года: мокрый снег

Погода в Башкирии 7 апреля 2022 года: мокрый снег

08:07, 07 апр 2022

Башгидрометцентр сообщил прогноз погоды на 7 и 8 апреля. В республике ожидается мокрый снег с дождем и отложение мокрого снега.

7 апреля в регионе пройдет мокрый снег и дождь. На проводах и деревьях прогнозируется отложение мокрого снега. Ветер будет южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем +4,+9°.

8 апреля без существенных осадков, ночью по северу республики небольшой мокрый снег. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -4,+1°, днем +6,+11°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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