Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Владислав Авдеев

18:27, 07 апр 2022

В ходе спецоперации на Украине погиб еще один уроженец Башкирии — Владислав Авдеев из Чишминского района Башкирии.







Об этом накануне, 6 апреля, сообщил на своей странице в соцсети глава администрации района Ришат Мансуров, также запись об этом появилась в официальном сообществе администрации в соцсети. Местные власти по телефону подтвердили информацию о гибели военнослужащего.





— Авдеев служил в Вооруженных силах России в инженерном в дорожно-мостостроительном батальоне, войсковой части 63494 в должности заместителя командира взвода-командира отделения, до конца оставаясь верным присяге, — написал на своей странице Ришат Мансуров. — Выражаю соболезнования семье и близким. Вечная слава герою Родины и вечная ему память!



Прощание с военным прошло на территории войсковой части в селе Алкино-2.

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Фото: «Чишминский район Республики Башкортостан» / Vk.com