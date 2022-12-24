Уроженец Чишминского района Башкирии Евгений Швалев погиб в ходе спецоперации на Украине

11:12, 24 дек 2022

В ходе специальной военной операции погиб Евгений Швалев из Башкирии. Прощание с военнослужащем состоялось в Чишминском районе. Об этом сообщил глава района Ришат Мансуров.



Евгений Швалев был начальником разведки, заместителем начальника штаба по разведке 12-й гвардейской отдельной инженерной бригады Центрального военного округа. У него остались жена и дети.







— Преждевременная гибель таких людей всегда переносится тяжело. Примите искренние соболезнования, — сказал глава района.



Прощание с Евгением Швалевым прошло в селе Алкино-2.



Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Чишминского района Башкирии Инзир Субханкулов.

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Фото: Ришат Мансуров / Vk.com