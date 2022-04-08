Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Марсель Халиулин

21:47, 08 апр 2022

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Кушнаренковского района Башкирии Марсель Халиулин. Сегодня, 8 апреля, прошла церемония прощания с военнослужащим, сообщил врио главы района Марат Ахмадуллин.







Траурный митинг состоялся в родном селе солдата Шарипово. Проводить Марселя в последний путь приехали вице-премьер правительства республики Ирек Сагитов, сам Ахмадуллин, главы сельских поселений, руководители местных учреждений, ветеранские и общественные организации, кадеты, юнармейцы и жители села.





— Мы разделяем огромную боль утраты с родителями Марселя, его родными и близкими. От имени жителей Кушнаренковского района выражаю искренние соболезнования, — сообщил временный руководитель администрации района.



Солдата похоронили на кладбище Шарипово. Марсель Халиулин был рядовым контрактной службы. У него остались родители и сестра. По информации Шариповского сельсовета, военному было 22 года.

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Фото: Марат Ахмадуллин / Vk.com