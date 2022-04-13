Жители Башкирии пожаловались на самую непроходимую дорогу в республике

09:54, 13 апр 2022

На сайте «Электронной приемной органов власти РБ» появилось обращение от жительницы Янаульского района. Женщина рассказала об ужасном состоянии дороги между Янаулом и поселком Зайцево. По словам обратившейся, от дороги там только название. Проехать по ней может только большой трактор, ни скорая, ни пожарная машина, ни полиция туда не доберутся.







— Из года в год, на протяжении нескольких лет, почти десятилетий одно и то же каждый раз. И никто не обращает на это внимание. Очень большое количество людей проживает в поселках по данному маршруту, в том числе дети, которым необходимо ездить в школу. И много стариков. Лично у меня там живет моя бабушка, одна. Мы ездим к ней каждую неделю, чтобы ухаживать за ней.



По этой дороге может проехать только трактор, не говоря уже об обычных легковых машинах. Уже почти 3 недели, мы не можем к ней попасть из-за состояния дороги. У нее заканчиваются продукты. А что если подведет здоровье? Туда даже скорая не доедет, человек перестанет жить из-за такой банальной проблемы, — отметила женщина.





Она отдельно упоминает, что им не нужна там трасса высокого качества, люди просят хотя бы отсыпать дорогу щебнем или срезанным асфальтом.





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Фото: Хазбулатова Л. Д.