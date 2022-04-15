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Погода в Башкирии 15 апреля 2022 года: объявлено штормовое предупреждение

Погода в Башкирии 15 апреля 2022 года: объявлено штормовое предупреждение

08:00, 15 апр 2022

В пятницу, 15 апреля, погода в Башкирии преподнесет неприятный сюрприз. В республике объявили штормовое предупреждение.

По прогнозам синоптиков, завтра в Башкирии ожидаются сильные порывы ветра со скоростью до 17 метров в секунду. Также ожидается туман и ухудшение видимости до 500 метров и менее.

Жителей просят быть осторожными и соблюдать правила безопасности при ухудшении погоды. При усилении ветра рекомендуется оставаться дома и закрыть окна. На улице — держать дальше от деревьев и рекламных щитов.

Ночью температура воздуха завтра будет падать до 3 градусов выше нуля. Днем обещают до 10 градусов тепла.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: news102.ru
Теги: погода
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