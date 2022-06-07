Погода в Башкирии 7 июня 2022 года: в республике объявили штормовое предупреждение
07:30, 07 июн 2022
Во вторник, седьмого июня, погода в Башкирии неприятно удивит. В республики объявили штормовое предупреждение.
По данным метеорологов, завтра в Башкирии ожидается сильный дождь, гроза, град и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.
Жителей настоятельно просят не выходить из дома при ухудшении погоды. В частности, при усилении ветра стоит закрыть окна и не ходить под деревьями.
Температура воздуха в Башкирии ночью упадет до 10 градусов выше нуля. Днем температура поднимется до 18 градусов.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
news102.ru
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