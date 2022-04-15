Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Борис Николаев

17:47, 15 апр 2022

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Салавата, молодой отец Борис Николаев. Как рассказали в администрации города, траурная церемония прощания с ним пройдет в предстоящую субботу, 16 апреля. Всех желающих проводить мужчину в последний путь приглашают в прощальный зал морга города Салават, начало церемонии в 10:30.







О погибшем известно, что участвовать в спецоперации он отправился добровольцем. Ранее Борис Николаев работал на предприятии «Газпром Нефтехим Салават». Дома его ждала супруга и маленькие дети.



Похороны салаватца пройдут на городском кладбище в 13:30 часов.



Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Александр Анаев.

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Фото: соцсети