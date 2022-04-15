Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Борис Николаев

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Борис Николаев

17:47, 15 апр 2022

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Салавата, молодой отец Борис Николаев. Как рассказали в администрации города, траурная церемония прощания с ним пройдет в предстоящую субботу, 16 апреля. Всех желающих проводить мужчину в последний путь приглашают в прощальный зал морга города Салават, начало церемонии в 10:30.

О погибшем известно, что участвовать в спецоперации он отправился добровольцем. Ранее Борис Николаев работал на предприятии «Газпром Нефтехим Салават». Дома его ждала супруга и маленькие дети.

Похороны салаватца пройдут на городском кладбище в 13:30 часов.

Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Александр Анаев.

Читайте также:

Погибший военный из Башкирии перед отправкой на Украину сделал предложение своей девушке
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Салават Погибшие на Украине
Читайте также

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Данис Рыбаков
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Данис Рыбаков
Во время военной спецоперации на Украине погиб житель Башкирии Линар Гарипов
Общество в Башкирии
Во время военной спецоперации на Украине погиб житель Башкирии Линар Гарипов
Во время военной спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Александр Потапов
Общество в Башкирии
Во время военной спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Александр Потапов
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Владимир Мокшин
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Владимир Мокшин


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: