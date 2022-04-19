Погода в Башкирии 19 апреля 2022 года: прогнозируется ухудшение

08:00, 19 апр 2022

Во вторник, 19 апреля, территорию Башкирии накроет настоящий шторм. Жителей республики предупреждают об аномальной погоде.



По данным синоптиков, завтра в Башкирии ожидается сильный туман и падение видимости до 500 и менее метров. Особенные проблемы жато создаст водителям на трассах.







При ухудшении видимости водителей просят не выезжать на дороги и дождаться улучшения ситуации. Также напоминают о соблюдении скоростного режима и дистанции для безопасных маневров.



Ночью в Уфе прогнозируется до 5 градусов выше нуля. Днем температура поднимется до 13 градусов тепла. В течение дня ожидается небольшой дождь.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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Фото: из открытых источников