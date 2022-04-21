Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии воспитанникам детсада военные показали настоящее оружие

В Башкирии воспитанникам детсада военные показали настоящее оружие

08:42, 21 апр 2022

Жители Башкирии удивились уроку, который провели в одном из детских садов республики. Маленьким детям ветераны различных конфликтов показали настоящее оружие — в том числе, мину и гранаты.

«Увидел в ленте фото «Урока мужества» в детском саду. Не поверил своим глазам, полез искать — в местной газете нашел заметку.

Я просто хочу спросить: это уже считается нормальным? Раскладывать перед малышами гранатомет, мину, гранаты и автомат. Играть в «кто больше отожмется»? Показывать, как именно из дула вылетает граната?», — написал с удивлением Дмитрий Э.


«Просто не верится в реальность происходящего. У нас соседи правда тем же занимаются, наряжая детей. Но в данном случае это никак не укладывается в уме, никак. И не только конкретно этот скучай», — написал в комментариях Николай Л.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: news102.ru
Теги: Стерлитамак
Читайте также

В Башкирии дети вынуждены заниматься физкультурой на улице, из-за предстоящих выборов
Общество в Башкирии
В Башкирии дети вынуждены заниматься физкультурой на улице, из-за предстоящих выборов
В Башкирии некоторые родители смогут посетить выпускные в детских садах
Общество в Башкирии
В Башкирии некоторые родители смогут посетить выпускные в детских садах
Жители Стерлитамака выстроились в огромную очередь за кредитами
Общество в Башкирии
Жители Стерлитамака выстроились в огромную очередь за кредитами
В России взамен разрешений и лицензий на оружие будут выдавать пластиковую карточку
Человек и закон в Башкирии
В России взамен разрешений и лицензий на оружие будут выдавать пластиковую карточку


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: