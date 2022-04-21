В Башкирии воспитанникам детсада военные показали настоящее оружие

08:42, 21 апр 2022

Жители Башкирии удивились уроку, который провели в одном из детских садов республики. Маленьким детям ветераны различных конфликтов показали настоящее оружие — в том числе, мину и гранаты.







«Увидел в ленте фото «Урока мужества» в детском саду. Не поверил своим глазам, полез искать — в местной газете нашел заметку.



Я просто хочу спросить: это уже считается нормальным? Раскладывать перед малышами гранатомет, мину, гранаты и автомат. Играть в «кто больше отожмется»? Показывать, как именно из дула вылетает граната?», — написал с удивлением Дмитрий Э.





«Просто не верится в реальность происходящего. У нас соседи правда тем же занимаются, наряжая детей. Но в данном случае это никак не укладывается в уме, никак. И не только конкретно этот скучай», — написал в комментариях Николай Л.





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