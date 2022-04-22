Уроженец Башкирии совершил подвиг во время спецоперации на Украине

21:47, 22 апр 2022

Минобороны РФ рассказало о подвиге уроженца Башкирии Александра Бялика в ходе спецоперации на Украине. Об этом ведомство сообщило в соцсетях.







«Батальонно-тактическая группа танкового полка, в составе которой действовал взвод лейтенанта Александра Бялика, обнаружила вооруженное формирование украинских националистов и с ходу приступила к их уничтожению. Взвод лейтенанта Бялика одним из первых вступил в бой, нанося противнику существенный урон и выдавливая его с занимаемых рубежей. Продвигаясь далее вглубь обороны неонацистов, танк Александра Бялика подорвался на мине, в результате чего боевая машина потеряла ход и загорелась. Александр Бялик продолжил вести огонь по противнику из обездвиженной машины. Израсходовав весь боекомплект, он приказал личному составу эвакуироваться из горящего танка, занять оборону и вести бой. Сам он под огнем противника стал эвакуировать раненого механика-водителя», — пишет Минобороны РФ.





Перемещаясь под стрелковым огнем противника, лейтенант Бялик со своим экипажем обнаружил и уничтожил три позиции националистов. Доставив раненого механика-водителя в безопасное место, экипаж вернулся в зону боевых действий и продолжил вести бой.

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