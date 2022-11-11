Уроженец Аскинского района Башкирии в ходе СВО сорвал атаку противника (ВИДЕО)

22:46, 11 ноя 2022

О подвиге жителя Аскинского района, уроженца села Кубиязы, старшего лейтенанта Расула Кашапова, написал в телеграм глава районной администрации Динис Юсупов





«Танковый взвод под руководством Расула Кашапова, находясь на передовом рубеже обороны, сковал действия противника и заставил отступать. Об этом рассказало минобороны России. Подробности — в прикрепленном видеоролике», - написал Юсупов.





Глава района напомнил, что их земляк был активным участником художественной самодеятельности — танцевал в коллективе «Ынйылар». После школы поступил в Казанское высшее танковое училище. Получил специальность «Командир танкового взвода», был направлен в восточный военный округ для дальнейшей военной службы. В специальной военной операции принял участие в феврале текущего года. Дома его ждут молодая жена и маленький сынишка.



«Удачи тебе, Расул! Гордимся тобой! Возвращайся домой с Победой!», - пожелал Динис Юсупов.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: телеграм-канал Диниса Юсупова