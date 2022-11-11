Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Уроженец Аскинского района Башкирии в ходе СВО сорвал атаку противника (ВИДЕО)

Уроженец Аскинского района Башкирии в ходе СВО сорвал атаку противника (ВИДЕО)

22:46, 11 ноя 2022

О подвиге жителя Аскинского района, уроженца села Кубиязы, старшего лейтенанта Расула Кашапова, написал в телеграм глава районной администрации Динис Юсупов



«Танковый взвод под руководством  Расула Кашапова, находясь на передовом рубеже обороны, сковал действия противника и заставил отступать. Об этом рассказало минобороны России. Подробности — в прикрепленном видеоролике», - написал Юсупов.


Глава района напомнил, что их земляк был активным участником художественной самодеятельности — танцевал в коллективе «Ынйылар». После школы поступил в Казанское высшее танковое училище. Получил специальность «Командир танкового взвода», был направлен в восточный военный округ для дальнейшей военной службы. В специальной военной операции принял участие в феврале текущего года. Дома его ждут молодая жена и маленький сынишка.

«Удачи тебе, Расул! Гордимся тобой! Возвращайся домой с Победой!», - пожелал Динис Юсупов.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Фото: телеграм-канал Диниса Юсупова
Теги: Аскинский район спецоперация
Читайте также

Юсупов Динис Радисович, глава администрации Аскинского района Республики Башкортостан
Персоны в Башкирии
Юсупов Динис Радисович, глава администрации Аскинского района Республики Башкортостан
Динис Юсупов назначен исполняющим обязанности главы Аскинского района
Политика в Башкирии
Динис Юсупов назначен исполняющим обязанности главы Аскинского района
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Аскинского района Башкирии Ильгиз Фатхисламов
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Аскинского района Башкирии Ильгиз Фатхисламов
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Ренат Джангалиев
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Ренат Джангалиев


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: