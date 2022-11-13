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Расул Кашапов из Аскинского района Башкирии удостоен звания Героя России за подвиг в ходе СВО

Расул Кашапов из Аскинского района Башкирии удостоен звания Героя России за подвиг в ходе СВО

11:26, 13 ноя 2022

Уроженец Аскинского района Расул Кашапов удостоен звания Героя России за военный подвиг в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает администрация главы РБ.



Старший лейтенант руководил танковым взводом. Когда украинские боевики выдвинулись в их сторону, взвод Расула Кашапова открыл прицельный огонь и сковал действия противника, заставив отступить на исходные позиции.

Действия Расула Кашапова и профессионализм его подчиненных позволили российским танкистам сорвать наступление врага и удержать защиту населенного пункта.

Добавим, что Расул Кашапов принимает участие в спецоперации с февраля 2022 года. Дома в Уфе Расула ждет маленький сын и жена.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети
Теги: Аскинский район спецоперация
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