Расул Кашапов из Аскинского района Башкирии удостоен звания Героя России за подвиг в ходе СВО
11:26, 13 ноя 2022
Уроженец Аскинского района Расул Кашапов удостоен звания Героя России за военный подвиг в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает администрация главы РБ.
Старший лейтенант руководил танковым взводом. Когда украинские боевики выдвинулись в их сторону, взвод Расула Кашапова открыл прицельный огонь и сковал действия противника, заставив отступить на исходные позиции.
Действия Расула Кашапова и профессионализм его подчиненных позволили российским танкистам сорвать наступление врага и удержать защиту населенного пункта.
Добавим, что Расул Кашапов принимает участие в спецоперации с февраля 2022 года. Дома в Уфе Расула ждет маленький сын и жена.