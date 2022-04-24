Жители Башкирии раскритиковали название уфимского ресторана быстрого питания

14:12, 24 апр 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров накануне написал, что как и обещал, посетил ставший известным фастфуд Aibat hallyar. Он получил порцию славы после того как в прямом эфире с его основателем поговорил Владимир Путин.







Но жителей республики не устроило… название. Они буквально набросились с критикой из-за использования латиницы.



«Не понимаю, зачем наш ответ западу писать английскими буквами? Чем кириллица хуже?», — написал Осман О. «У нас своего языка нет похоже. Везде этот английский. Возвращайтесь к своей культуре уже», — отметила Елена Ш.



«Извините, а слово «еда»уже не употребляется? Фастфуд это английское слово», — возмутилась Лариса Е.





«Почему назвали на передаче Центральное телевидение кыстыбай, а не кыстыбый? Сейчас только говорили по НТВ про это. И повар, презентовавший на канале, не поправил. Компания изменила название блюда?», — пожаловалась Альфия Я.

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