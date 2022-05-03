Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Марсель Байрамов

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Марсель Байрамов

18:37, 03 май 2022

В ходе спецоперации в Украине погиб еще один уроженец Мишкинского района Марсель Байрамов. Как написал на своей странице в соцсетях глава районной администрации Павел Трапезников, мужчина был родом из деревни Старокульчубаево.

«Очень сложно подобрать слова, когда случается такое горе. Вдвойне горько от того, что погибают молодые ребята. Родным, близким Марселя – сил и терпения. Я и все мишкинцы скорбим вместе с вами. Сильный и целеустремленный – именно таким его помнят родственники, друзья и знакомые», – отметил Трапезников.

Глава Мишкинского района добавил, что дата и время прощания с Марселем Байрамовым станут известны позднее.
 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети
Теги: Мишкинский район Погибшие на Украине
Читайте также

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Денис Яметов
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Денис Яметов
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Марсель Халиулин
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Марсель Халиулин
Во время военной спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Александр Потапов
Общество в Башкирии
Во время военной спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Александр Потапов
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Данис Рыбаков
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Данис Рыбаков


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: