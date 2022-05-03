Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Марсель Байрамов

18:37, 03 май 2022

В ходе спецоперации в Украине погиб еще один уроженец Мишкинского района Марсель Байрамов. Как написал на своей странице в соцсетях глава районной администрации Павел Трапезников, мужчина был родом из деревни Старокульчубаево.







«Очень сложно подобрать слова, когда случается такое горе. Вдвойне горько от того, что погибают молодые ребята. Родным, близким Марселя – сил и терпения. Я и все мишкинцы скорбим вместе с вами. Сильный и целеустремленный – именно таким его помнят родственники, друзья и знакомые», – отметил Трапезников.



Глава Мишкинского района добавил, что дата и время прощания с Марселем Байрамовым станут известны позднее.





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Фото: соцсети