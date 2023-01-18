Уроженец Мишкинского района района Башкирии Иван Каншаев погиб в ходе спецоперации на Украине
09:12, 18 янв 2023
В Башкирии простились с погибшим во время специальной военной операции Иваном Каншаевым
Сегодня, 17 января, в селе Мишкино Мишкинского района прошла церемония прощания с Каншаевым Иваном Романовичем, который погиб при исполнении воинских обязанностей в ходе специальной военной операции. Об этом в социальных сетях сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Проститься с героем пришли его друзья, одноклассники, школьники и односельчане.
Каншаев Иван указом Главы Республики Башкортостан награжден орденом Шаймуратова посмертно. Награду передали супруге Ивана.
Выражаем соболезнования родным и близким.
Ранее сообщалось о том, что в ходе спецоперации в Украине погиб еще один уроженец Мишкинского района Марсель Байрамов.
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Фото: соцсети
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