Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Уроженец Мишкинского района района Башкирии Иван Каншаев погиб в ходе спецоперации на Украине

Уроженец Мишкинского района района Башкирии Иван Каншаев погиб в ходе спецоперации на Украине

09:12, 18 янв 2023

В Башкирии простились с погибшим во время специальной военной операции Иваном Каншаевым

Сегодня, 17 января, в селе Мишкино Мишкинского района прошла церемония прощания с Каншаевым Иваном Романовичем, который погиб при исполнении воинских обязанностей в ходе специальной военной операции. Об этом в социальных сетях сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Проститься с героем пришли его друзья, одноклассники, школьники и односельчане.

Каншаев Иван указом Главы Республики Башкортостан награжден орденом Шаймуратова посмертно. Награду передали супруге Ивана.

Выражаем соболезнования родным и близким.

Ранее сообщалось о том, что в ходе спецоперации в Украине погиб еще один уроженец Мишкинского района Марсель Байрамов

Читайте также:

Уроженец Бакалинского района района Башкирии Валерий Николаев погиб в ходе спецоперации на Украине
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Фото: соцсети
Теги: Мишкинский район спецоперация Погибшие на Украине
Читайте также

Уроженец Татышлинского района Башкирии Ринат Гареев погиб в ходе спецоперации на Украине
Общество в Башкирии
Уроженец Татышлинского района Башкирии Ринат Гареев погиб в ходе спецоперации на Украине
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Марсель Байрамов
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Марсель Байрамов
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Хайбуллинского района Башкирии Роберт Закиров
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Хайбуллинского района Башкирии Роберт Закиров
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Данил Федоров
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Данил Федоров


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: