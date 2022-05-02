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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Денис Яметов

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Денис Яметов

23:09, 02 май 2022

Глава Мишкинского района Башкирии Павел Трапезников сообщил о гибели в ходе спецоперации на Украине уроженца деревни Тынбаево Дениса Яметова.

«С тяжёлым сердцем сообщаю прискорбную весть - при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины погиб наш земляк, уроженец деревни Тынбаево Яметов Денис Дементиевич.

Понимаю, что никакие слова не могут уменьшить боль и горечь от невосполнимой утраты. От себя лично и от всех жителей Мишкинского района выражаю соболезнования родным и близким Дениса. Мы скорбим вместе с вами...


Денису было всего 24 года, но несмотря на свой юный возраст он проявил себя настоящим героем при выполнении боевого задания. За проявленную отвагу ему присвоен Орден Мужества посмертно.

Мы всегда будем хранить память подвиге нашего храброго земляка Яметова Дениса Дементиевича. Вечная память герою...», - написал в соцсетях руководитель муниципалитета.

Информация о дате, времени и месте прощания с погибшим военным, как заявил глава Мишкинского района, появится позже.

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Фото: https://vk.com/pavel_trapeznikov
Теги: Мишкинский район Погибшие на Украине
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