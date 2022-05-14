Погода в Башкирии 14 мая 2022 года: сильный ветер

В субботу, 14 мая, Башкирию накроет аномальная погода. Из-за опасных явлений в республике объявлено штормовое предупреждение.
По данным синоптиков региона, завтра в Башкирии ожидается сильнейший ветер с порывами до 20 метров в секунду. По международной шкале Бофорта такой ветер может привести к падению ветвей деревьев. Жителей просят быть осторожными — не выходить из дома при усилении ветра, не ходить под деревьями и проводами.
Температура воздуха в Башкирии ночью упадет до 3 градусов выше нуля. Днем ожидается до 18 градусов тепла. В Уфе прогнозируется дождь.