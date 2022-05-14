Погода в Башкирии 14 мая 2022 года: сильный ветер

07:30, 14 май 2022

В субботу, 14 мая, Башкирию накроет аномальная погода. Из-за опасных явлений в республике объявлено штормовое предупреждение.



По данным синоптиков региона, завтра в Башкирии ожидается сильнейший ветер с порывами до 20 метров в секунду. По международной шкале Бофорта такой ветер может привести к падению ветвей деревьев. Жителей просят быть осторожными — не выходить из дома при усилении ветра, не ходить под деревьями и проводами.







Температура воздуха в Башкирии ночью упадет до 3 градусов выше нуля. Днем ожидается до 18 градусов тепла. В Уфе прогнозируется дождь.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Фото: ГУ МЧС России