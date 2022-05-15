Погода в Башкирии 15 мая 2022 года: затяжные грозы и сильный ветер
07:30, 15 май 2022
Сразу после выходных в Башкирии ожидаются затяжные грозы и сильный ветер.
В середине месяца на Башкирию обрушатся настоящие майские грозы. По данным синоптиков Башгидромета, дожди в республике начнутся уже 15 числа, а 16 и 17 в регионе прогнозируются грозы и порывистый ветер. Температура воздуха будет колебаться от +4 ночью до +17 днем.
Федеральный гидрометцентр предупреждает жителей Башкирии о желтом уровне погодной опасности в воскресенье 15 мая. По данным синоптиков, скорость его порывов в это воскресенье увеличатся до 18 метров в секунду. В такую погоду опасно находиться на открытой местности или рядом с неустойчивыми и высокими конструкциями.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather