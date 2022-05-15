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Погода в Башкирии 15 мая 2022 года: затяжные грозы и сильный ветер

Погода в Башкирии 15 мая 2022 года: затяжные грозы и сильный ветер

07:30, 15 май 2022

Сразу после выходных в Башкирии ожидаются затяжные грозы и сильный ветер.

В середине месяца на Башкирию обрушатся настоящие майские грозы. По данным синоптиков Башгидромета, дожди в республике начнутся уже 15 числа, а 16 и 17 в регионе прогнозируются грозы и порывистый ветер. Температура воздуха будет колебаться от +4 ночью до +17 днем.

Федеральный гидрометцентр предупреждает жителей Башкирии о желтом уровне погодной опасности в воскресенье 15 мая. По данным синоптиков, скорость его порывов в это воскресенье увеличатся до 18 метров в секунду. В такую погоду опасно находиться на открытой местности или рядом с неустойчивыми и высокими конструкциями.


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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: pixabay
Теги: погода
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