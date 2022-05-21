Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Погода в Башкирии 21 мая 2022 года: грозы и снег

Погода в Башкирии 21 мая 2022 года: грозы и снег

07:30, 21 май 2022

Синоптики Башгидрометцентра рассказали, какая погода встретит жителей республики в выходные. По прогнозу синоптиков, в регионе 21 и 22 мая ожидается ухудшение – сначала гроза, а потом снег.

По предоставленным данным, 21 мая обещают сильные дожди, грозы и град. Ветер будет северо-западный с порывами до сильного. Температура воздуха пока будет держаться плюсовой – ночью +1,+6°, днем +6,+11°.

22 мая придут заморозки – небольшие дожди и снег с сильными порывами ветра. Градус в воздухе опустится ночью 0,+5°, при прояснениях заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3°, днем +6,+11°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
Читайте также

Погода в Башкирии 16 мая 2022 года: грозы и град
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 16 мая 2022 года: грозы и град
Погода в Башкирии сегодня, 22 сентября 2020 года
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии сегодня, 22 сентября 2020 года
Синоптики Башкирии прогнозируют дожди и заморозки
Общество в Башкирии
Синоптики Башкирии прогнозируют дожди и заморозки
Погода в Башкирии на 30 мая: и снова непогода
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии на 30 мая: и снова непогода


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: