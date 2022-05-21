Погода в Башкирии 21 мая 2022 года: грозы и снег

07:30, 21 май 2022

Синоптики Башгидрометцентра рассказали, какая погода встретит жителей республики в выходные. По прогнозу синоптиков, в регионе 21 и 22 мая ожидается ухудшение – сначала гроза, а потом снег.







По предоставленным данным, 21 мая обещают сильные дожди, грозы и град. Ветер будет северо-западный с порывами до сильного. Температура воздуха пока будет держаться плюсовой – ночью +1,+6°, днем +6,+11°.



22 мая придут заморозки – небольшие дожди и снег с сильными порывами ветра. Градус в воздухе опустится ночью 0,+5°, при прояснениях заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3°, днем +6,+11°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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