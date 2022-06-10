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Погода в Башкирии 10 июня 2022 года: дожди

Погода в Башкирии 10 июня 2022 года: дожди

07:30, 10 июн 2022

Башгидрометцентр предоставил прогноз погоды на ближайшие три дня – 10, 11 и 12 июня. По предоставленным данным, все последующие дни в регионе будут дожди, однако грозы прекратятся уже 12 числа.

По прогнозу 10 июня ожидаются дожди и грозы вместе с умеренным ветром. Температура воздуха ночью +8,+13°, днем +17,+22°.

На следующий день, 11 июня, также будут грозы с дождями и северным ветром, который отличится сильными порывами. Температура воздуха ночью +8,+13°, днем +17,+22°.


А вот 12 июня пообещали только местами небольшие дожди. Ветер будет северо-западный умеренный, днем в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью +7,+12°, днем +14,+19°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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