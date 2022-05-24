Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Жители Башкирии показали самую "убитую" дорогу республики

Жители Башкирии показали самую "убитую" дорогу республики

09:45, 24 май 2022

Житель Башкирии Ильнар Бикмаев рассказал Радию Хабирову об ужасной дороге в Дюртюлинском районе. Даже аккуратная езда не сможет уберечь автовладельцев от ущерба их имуществу.

— Прошу принять меры в отношении лиц, ответственных за капитальный ремонт дороги Учпили — Новокангышево — Новобадраково — Баргата. Мною неоднократно подавались обращения по поводу этого участка дороги, после долгих разбирательств мне направили ответ, что «данная автодорога включена в план-график перечня автодорог, требующих капитального ремонта на 2018–2020 годы», — сообщил мужчина.


Тем не менее ремонт так и не был проведен. На обращение местного жителя ответили представители Управления дорожного хозяйства.

— По дороге Учпили — Новокангышево — Новобадраково — Баргата на 23 мая в планах пока локальные работы. До конца июня основной объем работ планируем завершить, — написали они в комментариях.

Однако такой ответ мужчину не устроил. Он подчеркнул, что в заключении специалистов говорится о капитальном, а не ямочном ремонте. В случае если не будут принять меры, он пригрозил обратиться в Следственный комитет и к президенту России.

Читайте также:

«Взяли машину, пока отец был на вахте»: на трассе Башкирии разбились трое молодых друзей
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.proural.info
Фото: Ильнар Бикмаев
Теги: Дюртюлинский район Хабиров Радий Фаритович
Читайте также

Жители Ишимбайского района пожаловались Хабирову на незаконченный ремонт дороги
Общество в Башкирии
Жители Ишимбайского района пожаловались Хабирову на незаконченный ремонт дороги
В Караидельском районе оштрафовали чиновника, который не принял жалобу жителя на разбитую дорогу
Человек и закон в Башкирии
В Караидельском районе оштрафовали чиновника, который не принял жалобу жителя на разбитую дорогу
Жители Зианчуринского района попросили Владимира Путина отремонтировать дорогу
Общество в Башкирии
Жители Зианчуринского района попросили Владимира Путина отремонтировать дорогу
В Стерлитамаке на капитальный ремонт моста через Белую заложен 1 млрд рублей
Экономика в Башкирии
В Стерлитамаке на капитальный ремонт моста через Белую заложен 1 млрд рублей


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: