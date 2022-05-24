Жители Башкирии показали самую "убитую" дорогу республики

09:45, 24 май 2022

Житель Башкирии Ильнар Бикмаев рассказал Радию Хабирову об ужасной дороге в Дюртюлинском районе. Даже аккуратная езда не сможет уберечь автовладельцев от ущерба их имуществу.







— Прошу принять меры в отношении лиц, ответственных за капитальный ремонт дороги Учпили — Новокангышево — Новобадраково — Баргата. Мною неоднократно подавались обращения по поводу этого участка дороги, после долгих разбирательств мне направили ответ, что «данная автодорога включена в план-график перечня автодорог, требующих капитального ремонта на 2018–2020 годы», — сообщил мужчина.





Тем не менее ремонт так и не был проведен. На обращение местного жителя ответили представители Управления дорожного хозяйства.



— По дороге Учпили — Новокангышево — Новобадраково — Баргата на 23 мая в планах пока локальные работы. До конца июня основной объем работ планируем завершить, — написали они в комментариях.



Однако такой ответ мужчину не устроил. Он подчеркнул, что в заключении специалистов говорится о капитальном, а не ямочном ремонте. В случае если не будут принять меры, он пригрозил обратиться в Следственный комитет и к президенту России.

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Фото: Ильнар Бикмаев