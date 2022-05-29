В Башкирии нуждается в помощи онкобольной мальчик, которого воспитывает 79-летний дедушка

12:19, 29 май 2022

Немало испытаний выпало на судьбу 14-летнего Артема Белова из Стерлитамака. Мальчик рано остался без родительской любви – его мать лишили прав за ненадлежащий присмотр за ребенком, поэтому сейчас за Артемом присматривает его 79-летний дедушка.







А недавно мальчику поставили страшный диагноз – рак щитовидной железы. В начале мая Артема прооперировали в Москве и сейчас подросток должен регулярно приезжать туда для врачебного осмотра и прохождения курса химиотерапии. К сожалению, на дорогу у семьи денег нет, поскольку живут практически на одну пенсию пожилого дедушки.





Помочь Артему вызвались волонтеры АНО «Радуга добра», которые объявили сбор на билеты на самолет до Москвы в размере 15 тысяч рублей. Если и вы хотите помочь мальчику добраться до клиники и получить нужное лечение, то можете сделать посильный вклад на карту, привязанную к номеру 8(919)616-60 -26 (получатель Регина Биргулиева, с пометкой «Помощь Артему»).

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Фото: АНО "Радуга добра"