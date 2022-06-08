Бойцы Росгвардии из Башкирии используют необычный национальный атрибут на передовой СВО
10:42, 08 июн 2022
Военный корреспондент Семен Пегов повстречал на Украине бойцов Росгвардии из Башкирии. Удивление у него вызвало то, что к их каскам были прикреплены лисьи хвосты. Об этом он написал в сообществе WarGonzo.
— На Харьковском направлении команда WarGonzo повстречала бойцов Росгвардии с лисьими хвостами, — сообщил журналист. — Это, конечно, выглядит странно, если не знать, что по национальности эти бойцы башкиры, а лисий хвост — элемент национальной башкирской шапки.
Ранее СМИ сообщали, что в батальон имени Минигали Шаймуратова добровольно вступили более 230 человек.