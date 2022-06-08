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Бойцы Росгвардии из Башкирии используют необычный национальный атрибут на передовой СВО

Бойцы Росгвардии из Башкирии используют необычный национальный атрибут на передовой СВО

10:42, 08 июн 2022

Военный корреспондент Семен Пегов повстречал на Украине бойцов Росгвардии из Башкирии. Удивление у него вызвало то, что к их каскам были прикреплены лисьи хвосты. Об этом он написал в сообществе WarGonzo.

— На Харьковском направлении команда WarGonzo повстречала бойцов Росгвардии с лисьими хвостами, — сообщил журналист. — Это, конечно, выглядит странно, если не знать, что по национальности эти бойцы башкиры, а лисий хвост — элемент национальной башкирской шапки.

Ранее СМИ сообщали, что в батальон имени Минигали Шаймуратова добровольно вступили более 230 человек.

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Источник: proural.info
Фото: WarGonzo
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