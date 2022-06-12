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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Денис Субханкулов

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Денис Субханкулов

20:38, 12 июн 2022

Денису Субханкулову было 29 лет, сообщил глава Альшеевского района Дамир Мустафин на своей странице «Вконтакте».

Он выразил глубочайшие соболезнования родным погибшего бойца. По данным руководителя муниципалитета, 7 июня Денис Субханкулов попал под обстрел кассетными боеприпасами в поселке Дружба

Простятся с бойцом в понедельник, 13 июня, в селе Старая Васильевка.

Накануне в селе Улькунды Дуванского района попрощались с Рушаном Закировым. На родине собираются увековечить память бойца.

Ранее сообщалось о том, что в субботу, 11 июня, в Дуванском районе Башкирии прошли похороны молодого контрактника Рушана Закирова, погибшего во время спецоперации на Украине

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Источник: mkset.ru
Теги: Альшеевский район Погибшие на Украине
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