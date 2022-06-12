Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Денис Субханкулов
20:38, 12 июн 2022
Денису Субханкулову было 29 лет, сообщил глава Альшеевского района Дамир Мустафин на своей странице «Вконтакте».
Он выразил глубочайшие соболезнования родным погибшего бойца. По данным руководителя муниципалитета, 7 июня Денис Субханкулов попал под обстрел кассетными боеприпасами в поселке Дружба
Простятся с бойцом в понедельник, 13 июня, в селе Старая Васильевка.
Накануне в селе Улькунды Дуванского района попрощались с Рушаном Закировым. На родине собираются увековечить память бойца.
Ранее сообщалось о том, что в субботу, 11 июня, в Дуванском районе Башкирии прошли похороны молодого контрактника Рушана Закирова, погибшего во время спецоперации на Украине.
Источник:
mkset.ru
Читайте также
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Рушан Закиров
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Рустам Газизов
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Денис Яметов
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Руслан Халимов