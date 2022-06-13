Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Сынбулат Билалов

21:27, 13 июн 2022

В Бурзянском районе простились с уроженцем деревни Абдулмамбетово Сынбулатом Билаловым, погибшим во время спецоперации на Украине. О предстоящей церемонии прощания накануне рассказали представители районной администрации.







Мать Сынбулата Билалова до последнего надеялась увидеть своего сына живым и невредимым. На странице женщины в соцсетях сохранилась молитва, в которой она просила защитить сына и помочь ему вернуться домой. К сожалению, молитва не помогла – Сынбулат Билалов героически погиб, выполняя свой долг перед Родиной.



- Сынбулат всегда был сдержанным и ответственно относился к своему делу. Очень жаль потерять такого умного и дисциплинированного парня. Не могу найти утешительных слов для родителей. Берегите себя, - соболезнует бывшая учительница погибшего героя Райфа У.





- Вечная память. Земля тебе пухом, дружище, ты всегда мог поддержать в трудные минуты, добрый светлый человек. Соболезную родным и близким, - скорбит друг героя Данил Т.

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Фото: соцсети