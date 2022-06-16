Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Самат Ишкильдин

17:56, 16 июн 2022

Рядовой Ишкильдин Самат Салаватович погиб на территории с. Александровка Херсонской области. На Украину он уехал добровольцем 2 апреля. Об этом в социальных сетях написало издание "Зианчуринские зори".







Самат родился в Оренбургской области, но в деревнях Идяш и Идельбаково проживают его родные сестры. С 18 сентября 1998 по 14 июля 1999 года он принимал участие в боевых действиях на территории Абхазии, а с 7 марта по 3 мая 2000 года в Северо – Кавказском регионе.



Самат Салаватович награжден медалью за участие в боевых действиях.



Соболезнования родным и близким.



Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Айдар Фазылов

Читайте также: Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Сынбулат Билалов

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram