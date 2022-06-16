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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Самат Ишкильдин

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Самат Ишкильдин

17:56, 16 июн 2022

Рядовой Ишкильдин Самат Салаватович погиб на территории с. Александровка Херсонской области. На Украину он уехал добровольцем 2 апреля. Об этом в социальных сетях написало издание "Зианчуринские зори".

Самат родился в Оренбургской области, но в деревнях Идяш и Идельбаково проживают его родные сестры. С 18 сентября 1998 по 14 июля 1999 года он принимал участие в боевых действиях на территории Абхазии, а с 7 марта по 3 мая 2000 года в Северо – Кавказском регионе.

Самат Салаватович награжден медалью за участие в боевых действиях.

Соболезнования родным и близким.

Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Айдар Фазылов

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Теги: Зианчуринский район Погибшие на Украине
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