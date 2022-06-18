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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Андрей Кириллов

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Андрей Кириллов

10:23, 18 июн 2022

Андрей Михайлович Кириллов из Бакалинского района погиб во время ведения наступательных действий при отражении контратаки противника вблизи д.Малая Камышеваха. Об этом сообщает издание "Бакалинские зори".

Андрей прикрыл собой личный состав подразделения и получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью.

"Трудно выразить словами нашу скорбь – она слишком велика. Только словами не залечить эту рану. Пусть добрые воспоминания и светлая память об Андрее будут хоть малым утешением. Выражаем искренние соболезнования матери Елизавете Степановне, родным и близким, всем, кто любил этого смелого, доброжелательного и открытого парня.

Вечная слава и вечная память Андрею!", - написано в сообщении на сайте.

Соболезнования родным и близким.

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Теги: Бакалинский район Погибшие на Украине
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