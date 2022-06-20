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В Башкирии простились с погибшим на Украине 30-летним Андреем Кириловым

В Башкирии простились с погибшим на Украине 30-летним Андреем Кириловым

19:21, 20 июн 2022

Сегодня, 20 июня, в Бакалинском районе Башкирии простились с 30-летним Кириловым Андреем Михайловичем. Капитан погиб в ходе военной спецоперации на Украине.

Как сообщили в администрации района, военнослужащий получил пулевое ранение несовместимое с жизнью, прикрывая собой личный состав подразделения. Солдат погиб 10 июня 2022 года недалеко от села Малая Камышеваха. Андрей Кирилов посмертно награжден орденами Мужества и генерала Шаймуратова.

«Скорбное событие объединило сегодня всех. Проводить Героя в последний путь собрались родные и близкие, друзья, одноклассники, школьные учителя, жители Бакалинского района. За годы военной службы Андрей подавал пример позитивного отношения к жизни, верил только в лучшее. Очень трепетно относился к вопросам чести и воинского долга, был требователен к себе», – отметили в администрации Бакалинского района.


Андрей Кирилов окончил школу № 2. Во время учебы увлекался спортом и участвовал в жизни образовательного учреждения. После он поступил в Дальневосточное высшее командное училище имени Рокоссовского. Его уроженец Башкирии окончил с отличием. Андрей служил на Северном Кавказе и Сахалине в должности командира разведывательной роты.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: администрация Бакалинского района
Теги: Бакалинский район Погибшие на Украине
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