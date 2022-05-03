Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Андрей Ромащенков
10:11, 03 май 2022
В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Иглинского района Башкирии Андрей Ромащенков. Об этом сообщили накануне, 2 мая, в администрации района.
Военнослужащий родился 5 сентября 2000 года в деревне Улу-Карамалы. Окончил 9 классов в средней школе села Нижние Лемезы и поступил в Уфимский строительный колледж. После окончания учебы был призван в армию, а затем Андрей остался служить по контракту.
— Выражаем искренние соболезнования родным и близким людям. Все желающие проститься с Андреем Ромащенковым могут приехать к месту проведения митинга, — рассказали в администрации района.
Прощание пройдет сегодня, 3 мая, в его родной деревне Улу-Карамалы. Андрея Ромащенкова посмертно наградили орденом Мужества.