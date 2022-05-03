Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Андрей Ромащенков

10:11, 03 май 2022

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Иглинского района Башкирии Андрей Ромащенков. Об этом сообщили накануне, 2 мая, в администрации района.







Военнослужащий родился 5 сентября 2000 года в деревне Улу-Карамалы. Окончил 9 классов в средней школе села Нижние Лемезы и поступил в Уфимский строительный колледж. После окончания учебы был призван в армию, а затем Андрей остался служить по контракту.



— Выражаем искренние соболезнования родным и близким людям. Все желающие проститься с Андреем Ромащенковым могут приехать к месту проведения митинга, — рассказали в администрации района.



Прощание пройдет сегодня, 3 мая, в его родной деревне Улу-Карамалы. Андрея Ромащенкова посмертно наградили орденом Мужества.

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Фото: Администрация Иглинского района / Vk.com