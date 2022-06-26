Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Андрей Стручков

10:14, 26 июн 2022

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Давлекановского района Башкирии Андрей Стручков. Об этом сообщила сегодня, 25 июня, пресс-служба района.







— Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Андрея Владимировича. Это невосполнимая утрата, — сказали сотрудники пресс-службы.



Как стало известно, погибший служил рядовым. Прощание состоится в районном Доме культуры в воскресенье, 26 июня, в 11:30.



Ранее сообщалось о том, что В Белорецке прошли похороны ветерана боевых действий, младшего сержанта 46-летнего Аюпова Рафила Кудисовича. Он погиб в ходе военной спецоперации на территории Украины. Историю Рафила Аюпова в социальных сетях рассказал глава Белорецкого района Андрей Иванюта.

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Фото: администрация Давлекановского района / Vk.com