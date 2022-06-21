В Башкирии в семье переселенцев из Донбасса родился 6 ребенок
09:11, 21 июн 2022
На днях в Уфе в семье вынужденных переселенцев из Донбасса родился шестой ребенок, рассказали в пресс-службе министерства семьи и труда Башкирии. Олеся Иванова и Геннадий Куренкин стали родителями здорового малыша: мальчик родился весом 4 кг 440 граммов и ростом 58 см.
Накануне многодетную маму и малыша выписали из роддома. Чиновники из минтруда Башкирии организовали торжественную встречу многодетной семьи с новым членом. Новорожденному мальчику дали имя Владислав.
Семья Олеси Ивановой и Геннадия Куренкина прибыли из Донбасса в Башкирию этой весной. В семье помимо новорожденного Владислава еще пятеро детей. Все вместе они живут в пункте временного размещения на базе профилактория «Связист».