В Башкирии в семье переселенцев из Донбасса родился 6 ребенок

09:11, 21 июн 2022

На днях в Уфе в семье вынужденных переселенцев из Донбасса родился шестой ребенок, рассказали в пресс-службе министерства семьи и труда Башкирии. Олеся Иванова и Геннадий Куренкин стали родителями здорового малыша: мальчик родился весом 4 кг 440 граммов и ростом 58 см.







Накануне многодетную маму и малыша выписали из роддома. Чиновники из минтруда Башкирии организовали торжественную встречу многодетной семьи с новым членом. Новорожденному мальчику дали имя Владислав.



Семья Олеси Ивановой и Геннадия Куренкина прибыли из Донбасса в Башкирию этой весной. В семье помимо новорожденного Владислава еще пятеро детей. Все вместе они живут в пункте временного размещения на базе профилактория «Связист».

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Фото: Минтруда Башкирии