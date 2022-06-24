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Погода в Башкирии 24 июня 2022 года: грозы с ливнями

Погода в Башкирии 24 июня 2022 года: грозы с ливнями

08:31, 24 июн 2022

Башгидрометцентр дал прогноз погоды на ближайшие дни. Несмотря на ливни и грозы, в республике будет жарко. 



Сегодня, 24 июня, ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер будет умеренным, но в некоторых районах с порывами до 25 м/с. Температура воздуха днем ночью составит +10…+15 °С, по югу — до +20 °С. Днем потеплеет до +22…+27 °С, в южных районах — до +28…+33 °С. 


Завтра, 25 июня, также прогнозируются грозы и небольшие дожди. Ветер северо-восточного, северного направления, временами будет усиливаться. Ночью столбики термометров покажут +10…+15 °С, на юге — до +20 °С. Днем воздух прогреется до +20…+25 °С, в южной части республики — до +30 °С. 

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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