Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Максим Ефимов
09:55, 24 июн 2022
Максим Ефимов из Стерлитамака погиб при выполнении специальной военной операции на Украине. Об этом в соцсетях рассказал мэр города Рустем Газизов.
«Мы потеряли нашего земляка, уроженца Стерлитамака Максима Андреевича Ефимова. Он погиб при выполнении специальной военной операции на территории соседнего государства», — говорится в заявлении чиновника.
По словам градоначальника, Максим был гранатометчиком стрелкового батальона.
Прощание с военным состоится 25 июня на площади ГДК в 10:00.
Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Руслан Исанбаев. Молодой ефрейтор посмертно награжден Орденом Мужества за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга.