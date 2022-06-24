Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Максим Ефимов

09:55, 24 июн 2022

Максим Ефимов из Стерлитамака погиб при выполнении специальной военной операции на Украине. Об этом в соцсетях рассказал мэр города Рустем Газизов.



«Мы потеряли нашего земляка, уроженца Стерлитамака Максима Андреевича Ефимова. Он погиб при выполнении специальной военной операции на территории соседнего государства», — говорится в заявлении чиновника.







По словам градоначальника, Максим был гранатометчиком стрелкового батальона.



Прощание с военным состоится 25 июня на площади ГДК в 10:00.



Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Руслан Исанбаев. Молодой ефрейтор посмертно награжден Орденом Мужества за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга.

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Фото: соцсети Рустема Газизова