В Стерлитамаке простятся с двумя погибшими бойцами батальона имени Доставалова
11:09, 28 окт 2022
Два жителя Стерлитамака погибли при выполнении специальной военной операции на Украине. Они служили в батальоне имени Александра Доставалова.
— Пришла печальная новость. Мы потеряли двух наших земляков, уроженцев Стерлитамака Валентина Викторовича Волочаева и Рустама Усмановича Разакова, — сообщил в соцсетях мэр города Рустем Газизов.
Глава администрации рассказал, что бойцов проводят в последний путь 29 октября на площади ГДК. С 10:00 до 10:30 состоится прощание с Рустамом Разаковым, с 11:30 до 12:00 — с Валентином Волочаевым.
Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Стерлитамака Олег Ташматов.
Читайте также:Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Баймакского района Башкирии Данис Ишмуратов
Источник:
www.proural.info
Фото: соцсети Рустема Газизова
Читайте также
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Максим Ефимов
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Эдуард Ишназаров
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Юрий Чумаков
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Денис Павленко