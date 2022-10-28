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В Стерлитамаке простятся с двумя погибшими бойцами батальона имени Доставалова

В Стерлитамаке простятся с двумя погибшими бойцами батальона имени Доставалова

11:09, 28 окт 2022

Два жителя Стерлитамака погибли при выполнении специальной военной операции на Украине. Они служили в батальоне имени Александра Доставалова.

— Пришла печальная новость. Мы потеряли двух наших земляков, уроженцев Стерлитамака Валентина Викторовича Волочаева и Рустама Усмановича Разакова, — сообщил в соцсетях мэр города Рустем Газизов.



Глава администрации рассказал, что бойцов проводят в последний путь 29 октября на площади ГДК. С 10:00 до 10:30 состоится прощание с Рустамом Разаковым, с 11:30 до 12:00 — с Валентином Волочаевым.

Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Стерлитамака Олег Ташматов.

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Источник: www.proural.info
Фото: соцсети Рустема Газизова
Теги: спецоперация добровольцы Стерлитамак Погибшие на Украине
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