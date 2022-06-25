В Башкирии простились с погибшим во время спецоперации на Украине Айдаром Фазыловым

13:46, 25 июн 2022

Сегодня, 25 июня, в Дюртюлинском районе простились с командиром автомобильного взвода Фазыловым Айдаром Робертовичем. Он погиб в ходе военной спецоперации на Украине. О траурной церемонии сообщил глава района Риф Юсупов.







Военнослужащий учился в школе села Учпили. Его запомнили как старательного и дисциплинированного юношу. Друзья называют Айдара Фазылова отзывчивым и организованным. Уроженец Дюртюлинского района выбрал путь военного. На территорию Украины он отправился в качестве бойца контрактной службы.





«Вдвойне больно, когда уходят из жизни такие молодые ребята. Ребята, которые могли бы еще очень много принести доброго, хорошего, полезного для семьи, для родных и близких, для общества, для службы. Своими делами Айдар заслужил светлую память, которая никогда не угаснет в сердцах близких, родных, товарищей, знакомых и всех дюртюлинцев. На примере таких героев мы будем воспитывать подрастающее поколение, прививать любовь к Родине», – написал Риф Юсупов.

Читайте также: Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Максим Ефимов

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: vk.com // Гульнур Гайнутдинова