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Погода в Башкортостане 27 июня 2022 года: кратковременные дожди и грозы

Погода в Башкортостане 27 июня 2022 года: кратковременные дожди и грозы

07:30, 27 июн 2022

Башгидрометцентр рассказал, какая погода ждет жителей республики завтра, в понедельник, 27 июня. По предоставленным данным, первый рабочий день недели будет неблагоприятным. В регионе пообещали сильный ветер, грозы.

Помимо гроз местами пройдут кратковременные дожди. Ветер ожидается северных и северо-восточных направлений с сильными порывами.



Что касается температуры воздуха, то ночью она составит +6,+11°; днем +16,+21°.

Ранее в МЧС Башкирии также предупреждали об ухудшении погоды из-за грозы и сильного ветра.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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