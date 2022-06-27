Погода в Башкортостане 27 июня 2022 года: кратковременные дожди и грозы
07:30, 27 июн 2022
Башгидрометцентр рассказал, какая погода ждет жителей республики завтра, в понедельник, 27 июня. По предоставленным данным, первый рабочий день недели будет неблагоприятным. В регионе пообещали сильный ветер, грозы.
Помимо гроз местами пройдут кратковременные дожди. Ветер ожидается северных и северо-восточных направлений с сильными порывами.
Что касается температуры воздуха, то ночью она составит +6,+11°; днем +16,+21°.
Ранее в МЧС Башкирии также предупреждали об ухудшении погоды из-за грозы и сильного ветра.