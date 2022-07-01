Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Ильдус Иманаев

09:04, 01 июл 2022

При исполнении воинского долга в ходе спецоперации на территории Украины героически погиб 32-летний ефрейтор Иманаев Ильдус Исламович.







За мужество, героизм и самоотверженность, проявленные в ходе специальной военной операции на территории Украины, ефрейтор Ильдус Иманаев Указом Президента России Владимира Путина посмертно награжден орденом Мужества. Также указом Главы Башкортостан посмертно награждён орденом генерала Шаймуратова.



Ефрейтор Ильдус Исламович Иманаев родился 6 ноября 1989 г. в с. Аскарово Кувандыкского района Оренбургской области.



С июля 2014 года проходил военную службу по контракту в отряде специального назначения Росгвардии по Башкирии в звании снайпера отделения боевого обеспечения.





Неоднократно принимал участие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе.



У него остались беременная жена и маленький ребенок.



Похоронен в Чишминском районе д.Арово.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram