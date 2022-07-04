Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Жителям Башкирии напомнили о дополнительном выходном дне

Жителям Башкирии напомнили о дополнительном выходном дне

11:11, 04 июл 2022

Жители Башкирии смогут отдохнуть три дня подряд. Дополнительный выходной будет в понедельник, 11 июля.

В этом году Курбан-байрам выпадает на субботу, 9 июля. Поэтому праздничный выходной переносится на ближайший рабочий день. Таким образом, отдыхать республика будет 9, 10 и 11 июля.

В Гострудинспекции РБ отметили, что рабочий день в пятницу 8 июля сокращается на один час.

Читайте также:

В Уфе обряд жертвоприношения на Курбан-байрам пройдет на двух площадках
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.proural.info
Читайте также

Глава Башкирии ввел дополнительный выходной для госслужащих
Политика в Башкирии
Глава Башкирии ввел дополнительный выходной для госслужащих
В июле жителей Башкортостана ждет дополнительный выходной
Общество в Башкирии
В июле жителей Башкортостана ждет дополнительный выходной
Сегодня, 11 июня 2021 года, в Башкирии сокращенный рабочий день
Общество в Башкирии
Сегодня, 11 июня 2021 года, в Башкирии сокращенный рабочий день
Жителей Башкирии в июле ждет дополнительный выходной день
Общество в Башкирии
Жителей Башкирии в июле ждет дополнительный выходной день


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: