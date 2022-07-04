Жителям Башкирии напомнили о дополнительном выходном дне
11:11, 04 июл 2022
Жители Башкирии смогут отдохнуть три дня подряд. Дополнительный выходной будет в понедельник, 11 июля.
В этом году Курбан-байрам выпадает на субботу, 9 июля. Поэтому праздничный выходной переносится на ближайший рабочий день. Таким образом, отдыхать республика будет 9, 10 и 11 июля.
В Гострудинспекции РБ отметили, что рабочий день в пятницу 8 июля сокращается на один час.
Источник:
www.proural.info
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