Жителям Башкирии напомнили о дополнительном выходном дне

11:11, 04 июл 2022

Жители Башкирии смогут отдохнуть три дня подряд. Дополнительный выходной будет в понедельник, 11 июля.



В этом году Курбан-байрам выпадает на субботу, 9 июля. Поэтому праздничный выходной переносится на ближайший рабочий день. Таким образом, отдыхать республика будет 9, 10 и 11 июля.



В Гострудинспекции РБ отметили, что рабочий день в пятницу 8 июля сокращается на один час.



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