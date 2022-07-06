В Башкортостане наградили 12-летнего школьника, который спас тонувшего мальчика и его отца

11:44, 06 июл 2022

Мэр башкирского города Стерлитамака Рустем Газизов наградил 12-летнего Радмира Хуснутдинова, который спас тонувших в реке второклассника и его отца. Сити-менеджер вручил мальчику благодарственное письмо и самокат.







– Мы пригласили Радмира с его семьёй в администрацию города, чтобы познакомиться и лично поблагодарить его за героический поступок, – написал Газизов в своих соцсетях. – Радмир большой молодец. Я хочу пожелать ему оставаться таким же сильным, смелым и таким же добрым, неравнодушным к чужой беде человеком. Большое спасибо родителям за воспитание сына.





Напомним, Радмир совершил подвиг в конце июня в одной из деревень Гафурийского района. Прогуливаясь по берегу реки Усолки, он увидел, как в воде тонет второклассник. Он побежал к нему и вдруг увидел, как на помощь к мальчику пришел отец. Однако самостоятельно вытащить из воды ребенка мужчина не смог, и они оба стали идти ко дну. Тогда Радмир бросил утопающим спасательный круг и помог им выбраться на берег.



Юный герой учится шестом классе стерлитамакской гимназии №6 и посещает секцию по плаванию в детско-юношеской спортивной школе.

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Фото: vk.com // Рустем Газизов