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Погода в Башкирии 12 июля 2022 года: дожди с грозами

Погода в Башкирии 12 июля 2022 года: дожди с грозами

22:06, 11 июл 2022

В Башкирии начинаются дожди. Синоптики озвучили подробный прогноз на завтра, 12 июля.

По данным башкирского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами прогнозируются дожди с грозами.

Температура воздуха ночью составит +13, +18 градусов. Днем воздух прогреется до рекордных этим летом +32 градусов.

Ветер слабый, при грозе порывы до сильного.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: i-gazeta.com
Теги: погода
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