Погода в Башкирии 12 июля 2022 года: дожди с грозами
22:06, 11 июл 2022
В Башкирии начинаются дожди. Синоптики озвучили подробный прогноз на завтра, 12 июля.
По данным башкирского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами прогнозируются дожди с грозами.
Температура воздуха ночью составит +13, +18 градусов. Днем воздух прогреется до рекордных этим летом +32 градусов.
Ветер слабый, при грозе порывы до сильного.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
i-gazeta.com
Читайте также
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 6 июля 2022 года: кратковременные дожди и северный ветер
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 19 июня 2022 года: дожди, грозы, град и порывистый ветер
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 1 мая 2022 года: дожди и заморозки
Общество в Башкирии
В Башкирии ближайшие 3 дня прогнозируются дожди с грозами