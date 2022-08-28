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Погода в Башкирии 29 августа 2022 года: жарко и сухо

Погода в Башкирии 29 августа 2022 года: жарко и сухо

22:36, 28 авг 2022

29 августа в Башкирии ожидается жаркая и сухая погода



По данным Башгидрометцентра, в начале новой рабочей недели в республике осадков не ожидается. Ветер в этот день будет слабый и неустойчивый. Температура воздуха в ночь на понедельник составил +12, +17 градусов Цельсия, местами столбики термометров опустятся до +7 градусов. Днем воздух прогреется до +27, +32 градуса Цельсия.

По данным сервиса Gismeteo, 29 августа ожидается северо-восточный ветер 1-2 метра в секунду. Ближе к ночи порывы усилятся до 8 метров в секунду. Влажность прогнозируется на уровне 46-42%, атмосферное давление по республике составит 752-755 миллиметров ртутного столба.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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