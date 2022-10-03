Погода в Башкирии 3 октября 2022 года: тепло и ветрено

00:01, 03 окт 2022

Следующая рабочая неделя в Башкирии начнется с потепления.







По данным сервиса Gismeteo в предстоящий понедельник, 3 октября, в республике прогнозируется облачная погода без осадков, воздух днем прогреется до +10, +15 градусов Цельсия. В ночь на вторник, 4 октября, похолодает до +4 градусов, но уже днем столбики термометров поднимутся до +12, +14 градусов Цельсия.





Как сообщают метеорологи, в первые дни рабочей недели в Башкирии усилится ветер. По данным Башгидрометцентра, в понедельник ожидается умеренный южный и юго-восточный ветер с порывами до сильного. Во вторник же также южный и юго-восточный ветер усилится местами до сильного, порядка 10-11 метров в секунду.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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