Погода в Башкирии 5 сентября 2022 года: значительно похолодает

19:24, 04 сен 2022

В Республике Башкортостан в начале рабочей недели прогнозируется резкое снижение температуры. Об этом стало известно из недавнего прогноза погодных условий Башгидрометцентра.







В понедельник, 5 сентября, по Башкирии пройдут небольшие осадки и грозы. Подует северный, северо-восточный умеренный ветер, в ряде районов прогнозируются сильные порывы.



Ночью будет довольно холодно. Температура окружающего воздуха будет составлять +2, +7°, в юго-восточной части Башкирии до +12°. В некоторых районах показания термометров составят до 0, -2°. В дневное время прогнозируется потепление до +11, +16°, а в юго-восточной части Башкортостана воздух может прогреться до +22°.





Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram