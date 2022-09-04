Погода в Башкирии 5 сентября 2022 года: значительно похолодает
19:24, 04 сен 2022
В Республике Башкортостан в начале рабочей недели прогнозируется резкое снижение температуры. Об этом стало известно из недавнего прогноза погодных условий Башгидрометцентра.
В понедельник, 5 сентября, по Башкирии пройдут небольшие осадки и грозы. Подует северный, северо-восточный умеренный ветер, в ряде районов прогнозируются сильные порывы.
Ночью будет довольно холодно. Температура окружающего воздуха будет составлять +2, +7°, в юго-восточной части Башкирии до +12°. В некоторых районах показания термометров составят до 0, -2°. В дневное время прогнозируется потепление до +11, +16°, а в юго-восточной части Башкортостана воздух может прогреться до +22°.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather