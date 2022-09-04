Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Погода в Башкирии 5 сентября 2022 года: значительно похолодает

Погода в Башкирии 5 сентября 2022 года: значительно похолодает

19:24, 04 сен 2022

В Республике Башкортостан в начале рабочей недели прогнозируется резкое снижение температуры. Об этом стало известно из недавнего прогноза погодных условий Башгидрометцентра.



В понедельник, 5 сентября, по Башкирии пройдут небольшие осадки и грозы. Подует северный, северо-восточный умеренный ветер, в ряде районов прогнозируются сильные порывы.

Ночью будет довольно холодно. Температура окружающего воздуха будет составлять +2, +7°, в юго-восточной части Башкирии до +12°. В некоторых районах показания термометров составят до 0, -2°. В дневное время прогнозируется потепление до +11, +16°, а в юго-восточной части Башкортостана воздух может прогреться до +22°.


Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
Читайте также

В Башкирии будет тепло, пройдут небольшие осадки
Общество в Башкирии
В Башкирии будет тепло, пройдут небольшие осадки
В Башкирии понизится температура воздуха
Общество в Башкирии
В Башкирии понизится температура воздуха
В Башкирии будут идти дожди
Общество в Башкирии
В Башкирии будут идти дожди
В Башкирии усилится ветер, пройдут дожди с грозами
Общество в Башкирии
В Башкирии усилится ветер, пройдут дожди с грозами


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: