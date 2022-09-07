Когда в Башкирию вернётся тепло и наступит бабье лето

09:06, 07 сен 2022

Жаркое лето неожиданно сменилось похолоданием. Приток арктического воздуха стал напоминанием о том, что мы живем в резко континентальном климате, где возможны резкие перепады температур: после продолжительной жары в 30°C мы вдруг были вынуждены перестроиться, надеть более теплую одежду и вспомнить, где лежат наши зонтики.







Но сейчас только начало сентября. Что говорят синоптики? Как долго продлится необычно холодная погода? Когда наступит бабье лето?



По данным портала Гисметео, в течение следующей недели вряд ли произойдет существенное изменение погоды. Дневные температуры колеблются от +12 до +14°C, а ночные - от +7 до +9°C. Дожди возможны в четверг, пятницу и воскресенье.





Однако в следующий вторник, 13 сентября, метеорологи прогнозируют некоторое потепление. Начиная со вторника, температура будет повышаться, и до воскресенья 18 сентября дневные температуры составят от +15 до +17°C, а ночные - от +8 до +13°C. В то же время скорость ветра может достигать 15-18 м/с. После этого, согласно прогнозу, ожидается очередное похолодание.

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