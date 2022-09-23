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Начала работать горячая линия по вопросам мобилизации

Начала работать горячая линия по вопросам мобилизации

09:07, 23 сен 2022

С сегодняшнего дня запущена горячая линия 122 для информирования граждан по вопросам частичной мобилизации.



Согласно информации опубликованной в официальном телеграм-канале правительства, служба развернута во всех регионах страны и готова к приему звонков. Губернаторы помогают в организации работы операторов горячей линии на местах.

Кабмин собирает и фиксирует самые часто задаваемые вопросы граждан и совместно с министерством обороны готовит на них ответы.

Получить информацию можно не только по горячей линии 122, но и через официальный ресурс правительства «Объясняем.рф».

«Ориентируйтесь на официальные источники, не доверяйте слухам и непроверенной информации», – подчеркнул вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: freepik
Теги: мобилизация
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