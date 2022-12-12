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В Башкирии родные мобилизованных бьют тревогу, с ними нет связи

В Башкирии родные мобилизованных бьют тревогу, с ними нет связи

14:57, 12 дек 2022

Жители Башкирии, родные которых были мобилизованы осенью, бьют тревогу из-за того, что не могут связаться с ними почти две недели. Чиновники успокоили их и дали контактные номера горячей линии.

«Возникла такая ситуация: я супруга мобилизованного из Янаула. Его призвали в рамках частичной мобилизации 29 сентября. Месяц проходил боевое слаживание в Казани. Затем их отправили в Ростовскую область.



С 29 ноября он не выходит на связь. Звонила в местный военкомат. Они сказали, что никаких данных у нет и повесили трубку. Также звонила в Минобороны, никто не ответил. Прошу Вас, помочь раздобыть хоть какую-нибудь информацию о его местонахождение», — написала с мольбой Татьяна Я.

«Аналогичная ситуация с моим братом. Был призван из Баймака. До сих пор с 29 ноября не выходят на связь ребята, которых направили в зону проведения СВО», — беспокоится за брата Тимур В.

«Местонахождение военнослужащих является конфиденциальной информацией и в публичном поле не сообщается. Рекомендуем вам позвонить на горячую линию Минобороны РФ. Российское военное ведомство открыло круглосуточную горячую линию для родственников граждан, призванных в ходе частичной мобилизации.


По телефонам горячей линии можно получить ответы на вопросы о местонахождении военнослужащих, а также актуальную информацию по вопросам частичной мобилизации.

Горячая линия открыта в Национальном центре управления обороной РФ, она работает по телефонам: 8-(800)100-77-07; 8(495)498-43-54; 8(495)498-34-46″, — ответил представитель администрации главы региона.

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Источник: news102.ru
Теги: мобилизация спецоперация
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