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Как избежать мобилизации при вручении повестки по ошибке

Как избежать мобилизации при вручении повестки по ошибке

09:54, 23 сен 2022

Заместитель губернатора Забайкальского края Александр Костенко сообщил, что поступает информация о случаях, когда повестки о призыве на службу вручают тем, кто под параметры объявленной частичной мобилизации не подходит. По его словам, в таком случае необходимо явиться в военкомат и предоставить необходимые документы, подтверждающие то, что человек не подходит для призыва.



«Хочу пояснить, что на этапе предварительного заочного оповещения и вручения повесток могут случаться единичные ошибки. Но при явке в военный комиссариат все данные проверяются и уточняются. Важно предоставить необходимые документы, подтверждающие то, что человек не подходит под параметры мобилизации», — пояснил он. Его слова приводятся на официальном сайте администрации Забайкальского края.


Костенко подчеркнул, что мобилизации не подлежат те, кто не проходил службу в армии. Кроме того, не мобилизуются многодетные отцы и граждане, которые не подходят по возрасту. Также замглавы уточнил, что все вопросы по мобилизации можно задать по единому номеру 122.

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Источник: ura.news
Теги: мобилизация
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