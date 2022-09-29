Изменения, вступающие в силу с 1 октября 2022 года

16:26, 29 сен 2022

В России с 1 октября вступают в силу новые законы. О том, как изменится жизнь россиян с нового месяца





Электронные права для водителей









С 1 октября водители смогут предъявлять инспектору ДПС водительское удостоверение в электронном виде. В приложении Госуслуги Авто пользователи смогут загрузить документ, который преобразуется в QR-код: подлинность прав сотрудники ГИБДД смогут проверить с помощью планшета.

Индексация зарплат и пенсий

Запрет на вывоз донорской крови





С 1 октября в стране проиндексируют зарплату бюджетникам и гражданскому персоналу на 4%. Также с начала месяца вырастет размер пенсий у неработающих россиян, которым исполнилось 80 лет: фиксированная выплата увеличится в два раза.С 1 октября в России запретят вывозить за пределы страны донорскую кровь: исключения составит лишь гуманитарная помощь. Также российские производители лекарств, которые используют плазму крови, перестанут зависеть от импортных компонентов.Безвозмездная поставка газа для Вечного огня

С начала месяца поставка газа для Вечного огня и Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях не будет облагаться НДС.

Поддержка госзакупок

Запрет на онлайн-операции в банках

Отмена моратория о банкротстве

Перевод пособий на карту «Мир»









С 1 октября участники госзакупок, попавшие под санкции, будут включаться в перечень заказчиков, в отношении которых применяются закрытые конкурентные способы определения поставщиков. Нововведение также коснется закупок инновационной и высокотехнологичной продукции, лекарственных средств.Клиенты банков смогут самостоятельно установить запрет или поставить ограничения на онлайн-операции. Это может помочь в борьбе с мошенниками, которые обманным способом могут оформить кредит на человека или похитить деньги.В России не будут продлевать мораторий о банкротстве, который действует до 1 октября. Эту меру в стране вводили дважды: из-за коронавирусных ограничений и санкций. Теперь предприниматели будут решать вопрос о банкротстве в индивидуальном порядке.

С 26 октября на карту платежной системы «Мир» будут переводить еще больше пособий. Нововведение коснется следующих категорий: пособия малоимущим гражданам, субсидии и компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, ежегодные выплаты почетным донорам.

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